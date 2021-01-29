Треть рейсов перенесут с вокзала у «Юности» в центре Челябинска

Началась работа по закрытию автобусной станции

С 1 февраля 2021 года от автовокзала «Центральный» возле Дворца спорта «Юность» будет перенесено на автовокзал «Южный ворота» 79 рейсов по 32 маршрутам регулярных перевозок Курганского и Троицкого направлений. Это составляет примерно треть от всех рейсов автовокзала «Центральный». Перенос стал началом деятельности по прекращению работы центрального автовокзала.

«В течение первой половины февраля будет отлажена работа перенесенных рейсов, а также проведен мониторинг загрузки привокзальной площади, прилегающих улиц и подъездов. На последующих этапах рассматривается перенос оставшихся рейсов с „Юности“, в том числе возможность распределения транспортной нагрузки на автовокзал „Северные ворота“ и автостанцию „Южная“ для исключения перегрузки привокзальной площади», — сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о закрытии автовокзала «Центральный». Решение было принято в целях повышения качества городской среды в центре города и возможного благоустройства как продолжения пешеходного маршрута по новой набережной р. Миасс. 73% южноуральцев в голосовании на портале «Активный житель 74» отметили, что в автовокзале около ДС «Юность» нет необходимости. Полный список всех перенесенных рейсов доступен по ссылке.