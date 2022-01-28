Треть челябинцев не справляется с платежами по микрозаймам

А молодые вгоняют в кабалу своих близких

Больше трети заемщиков микрофинансовых организаций не могут вовремя вернуть свои займы. Об этом рассказал финансовый эксперт из Челябинска Вячеслав Курилин.

«Клиенты МФО давно не справляются с долговой нагрузкой. По последним оценкам регулятора, доля задолженности, просроченной более чем на три месяца, составляет 35,6%. То есть более трети должников уже не в состоянии платить по своим обязательствам», — рассказывает Курилин.

При этом микрофинансовые организации даже это обращают себе на пользу. Они подталкивают клиентов к оформлению новых займов, в итоге сумма задолженности растет. Курилин приводит в пример челябинца, который взял в МФО одну тысячу рублей, а через какое-то время уже был должен 90 тысяч — несмотря на безденежье, мужчина подписывал все новые и новые договоры займа.

Также эксперт отмечает, что аудитория микрофинансовых организаций становится все моложе. Популярнее всего такие займы среди людей в возрасте до 35 лет — на них приходится до 60% заемщиков.

«Аудитория МФО молодеет. Это можно объяснить низкой финансовой грамотностью и ощущением легкости денег. В нашей практике встречаются ситуации, когда молодежь берет деньги в МФО, изначально понимая, что отдавать придется родителям, бабушкам и дедушкам. Также у нас был случай, когда мать написала в паспорте сына: „Прошу не выдавать микрозаймы“», — рассказал Курилин.

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