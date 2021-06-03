Челябинской области грозит засуха летом 2021 года

Неутешительный прогноз для трех регионов Урала вывел научный руководитель Росгидромета

Из-за малого количества осадков, выпавших весной на Урале, существуют риски летней засухи. Пострадать от недостатка влаги могут Свердловская, Челябинская и Курганская области, заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

«Заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской области, Челябинской, Курганской — очень мало осадков выпало в целом за последние два месяца — от 16 до 50% от нормы. Достаточно сказать, что в Курганской области выпало три миллиметра осадков. Понятно, что сейчас эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов, поскольку начиная примерно с середины июня — 20 июня создаются условия для засухи», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Романа Вильфанда.

Подобные риски существуют также в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. По словам научного руководителя Росгидромета, вероятность засухи в указанных территориях не стопроцентная, при этом метеорологи «внимательно анализируют» ситуацию.

Также Роман Вильфанд подтвердил, что лето будет теплым, по всей России температура воздуха будет соответствовать норме или же превышать ее.

Напомним, фермеры ежегодно возлагают на будущий урожай большие надежды. Месяц назад южноуральские аграрии забили тревогу из-за возможной засухи.

Челябинская область относится к зоне рискованного земледелия, в том числе из-за повторяющихся засух. В 2020 году засуха была зафиксирована в 20 районах региона и одном городском округе, недобор зерна составил 45% от запланированного.