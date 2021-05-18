«Земля стала горячей» — аграрии Челябинской области бьют тревогу из-за наступающей засухи

В регионе стартовали весенне-полевые работы

В Челябинской области начались весенне-полевые работы. Крупные сельхозтоваропроизводители, небольшие фермеры и владельцы личного подсобного хозяйства вышли на страду. На будущий урожай каждый год селяне возлагают большие надежды, но этот сезон уже пугает полеводов прогнозом погоды. По данным синоптиков, майская жара на 7 градусов выше нормы. И дождей погода пока не обещает.

«Влага в почве углубилась на 5—6 сантиметров — это очень много. В начале мая мы посеяли лен, сейчас он должен пустить корни. Лен высевается на глубину 3 сантиметра, но зерну уже негде взять влагу. Земля стала горячей. Я 21 год веду журнал полевых работ. Такой аномальной жары не было никогда. В прошлом году температура воздуха 30 градусов установилась в первых числах июня. У нас хотя бы кущение началось. А пока посевную мы начали, потому что для вызревания пшеницы нужно время. Но, если дождей не будет, мы остановим посев. „Серые хлеба“ можно засеять до 15 июня, подождем дождей», — рассказал ИА «Первое областное» фермер из Нагайбакского района Александр Шутов.

Он также добавил, что в прошлом году из-за засухи побеги культур выросли кривыми, ростки — короткими. Это усложнило уборку и повлияло на урожайность в целом. В этом году фермер разводит руками и надеется, что даже при такой жаре и ветрах удастся собрать хотя бы семена.

По данным министерства сельского хозяйства Челябинской области на сегодня, 18 мая, в регионе яровыми культурами засеяно 47% от плана — 820 тысяч гектаров.

«В том числе посеяно 585 тысяч гектаров зерновых культур (42%), 190,5 тыс. га масличных (75%), а также 33% овощей открытого грунта, и посадили 59% картофеля. В настоящее время набраны максимальные темпы работ, в сутки засевается от 80 до 100 тыс. га», — пояснили в Минсельхозе.

Аграрии вынуждены регулировать глубину заделки семян, чтобы обеспечить доступ к влаге. Все остальное будет зависеть от погоды. Южный Урал относится к зоне рискованного земледелия, в том числе из-за повторяющихся засух. В прошлом году засуха была зафиксирована в 20 районах области и одном городском округе, недобор зерна составил 45% от запланированного.

Одной из мер государственной поддержки селян — это субсидий на погашение 50% затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам страхования. Выплата субсидий осуществляется из областного и федерального бюджетов.

«В 2021 году потребность в средствах на выплату региональных субсидий составляет 53,5 млн рублей, из которых 43,3 млн рублей — федеральные средства. На сегодняшний день в качестве лимитов финансирования из федерального бюджета доведено 23,4 млн рублей и 5,5 млн рублей из областного. В целях получения дополнительных лимитов до расчётного уровня проводится работа с федеральным министерством. Как правило, до конца года дефицит лимитов ликвидируется», — прокомментировали в Минсельхозе региона.

Однако некоторые фермеры не спешат страховать свои посевы. К их числу относится и Александр Шутов.

«На моей практике было два случая, когда я страховал свои посевы, и оба раза мне так и не удалось получить компенсацию», — сказал он.

Оказывается, негативный опыт страхования урожая был у южноуральских селян в 2015-2016 годах. Тогда отдельные фермеры не смогли получить выплаты от страховых компаний. С тех пор сложились определённые стереотипы.

В 2020 году Челябинская область не смогла получить поддержку по засухе из федерального бюджета, так как погибшие посевы не были застрахованы. Частичная поддержка пострадавших от засухи хозяйств была оказана только из регионального бюджета. 58 миллионов рублей было направлено на обеспечение закупки кормов для животноводства в целях сохранения поголовья крупного рогатого скота.

«В этом году ко мне приезжают представители страховых компаний, предлагают свои услуги. Но я отказываюсь. Нам нужен государственный реестр страховых компаний, чтобы даже наше страхование было застраховано», — говорит нагайбакский фермер.

Такой реестр появился в этом году. Министерство сельского хозяйства области перед стартом посевной организовало круглый стол с национальным союзом агростраховщиков. Здесь сельхозтоваропроизводители узнали из первых рук обо всех текущих особенностях агрострахования с господдержкой. На сегодняшний день определены страховые компании, готовые работать на территории Челябинской области по направлению страхования в растениеводстве. Информация о них с контактными данными размещена на сайте министерства и направлена в районы области.

Кроме того фермеры поддержали внесение в Госдуму законопроекта по внесению в него страхование риска «объявления чрезвычайной ситуации природного характера». Это позволит упростить процедуру получения страховой выплаты. Не понадобится ждать уборки урожая, чтобы подтвердить убыток. Достаточно будет заключения об обследовании полей, подтвержденного страховой компанией, а это не более 30 дней. При страховании этого риска предлагается оплачивать хозяйствам до 80% от стоимости страхового полиса. А сейчас оплачивается лишь 50%. В этом случае значительно снизятся затраты аграриев на страховые полисы.