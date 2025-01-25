Трехсекционные трамваи начнут курсировать в Челябинске в конце 2025 года

Их пустят на самые загруженные маршруты

Пять трехсекционных трамваев начнут перевозить пассажиров в Челябинске уже в конце 2025 года, сообщил корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров. Он уточнил, что до тех пока, пока туннели метротрама не будут готовы, трехсекционные трамваи пустят по самым загруженным наземным маршрутам.

«Сейчас в рамках подготовки запуска метротрама помимо туннелей готовится и подвижной состав. В ближайшие месяцы мы объявим закупки, чтобы в III или IV квартале 2025 года трехсекционные трамваи уже ездили по городу»,— сказал Александр Егоров.

Он уточнил, что это будут вагоны длиной около 28 метров. Сейчас эксперты составляют техзадание: уточняют количество дверей, валидаторов, сидений и многое другое.

Напомним, презентацию пяти трехсекционных вагонов в 2025 году анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 декабря после прямой линии.

В середине ноября прошлого года компания «Моспроект-3» приступила к разработке стартового котлована для первого туннеля метротрама. Он соединит улицу Овчинникова и площадь Революции.