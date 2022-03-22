Транспортники назвали причину отмены трамвайного маршрута № 8 в Челябинске

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2022 года

В Челябинске с 1 апреля отменят популярный у горожан трамвай № 8, следующий от остановки «Чистопольская» до «Завода Колющенко». Изменения внесли, чтобы сократить дублирование маршрутов, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В 2021 году начато и в 2022 году будут продолжено обновление путевого хозяйства, закупка новых вагонов. Но для повышения стабильности транспортной работы также необходимы мероприятия по сокращению взаимного дублирования маршрутов», — сообщил в своем телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Для привыкания к новой транспортной схеме с 1 января 2022 года по данному маршруту снизили количество рейсов. На сегодня на маршрут выходит четыре вагона с интервалом движения 32 минуты.

Напомним, вместо трамвая № 8 горожанам предложили пользоваться трамваями № 18 и 22 на участке от «Чистопольской» до «Кубы» и трамваем № 5 на участке от остановки «Завод Колющенко» до «Монтажного колледжа».