Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.74 -0.78 73.51 -0.67
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Малыша с редким генетическим заболеванием обнаружили в Челябинске

Малыша с редким генетическим заболеванием обнаружили в Челябинске

Генетики в прямом эфире расскажут о происхождении болезни.
сегодня в 08:00
  |  Общество

У маленького пациента Челябинской областной детской клинической больницы выявили редкое заболевание — тирозинемию I типа. В практике южноуральских врачей такая патология стала первой. Нелеченная болезнь приводит к необратимым изменениям в нервной системе, почках и печени.

Число обратившихся за генетическими исследованиями в ЧОДКБ растет ежегодно, в 2017 рост составил 43%. В тоже время, за последние несколько лет число детей с болезнью Дауна уменьшилось примерно в два раза. Алкогольный синдром у детей выявляется все реже.

Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию, в ходе которой врачи расскажут о причинах возникновения генетических заболеваний у детей. Спикером станет заведующая медико-генетической консультацией Челябинской областной детской клинической больницы, главный генетик Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Галина Викторовна Буянова.

Пресс-конференция состоится во вторник, 15 мая. Начало в 14:00. Смотрите прямой эфир здесь.

Общество
Врача подозревают в смерти 17-летней девушки на операционном столе
20.04.2018
Врача подозревают в смерти 17-летней девушки на операционном столе
Происшествия
Жительница Магнитогорска скончалась после вмешательства врачей
18.04.2018
Жительница Магнитогорска скончалась после вмешательства врачей
Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей после обрушения потолка в ТРК Миасса
16.04.2018
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей после обрушения потолка в ТРК Миасса
Общество
Главврача больницы в Курчатовском районе наказали за невнимание к инвалидам
13.04.2018
Главврача больницы в Курчатовском районе наказали за невнимание к инвалидам
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
35-летний мужчина случайно поджег Дом культуры на Южном Урале
сегодня в 08:51
35-летний мужчина случайно поджег Дом культуры на Южном Урале
Происшествия
12-летний велосипедист угодил под колеса иномарки на Теплотехе
сегодня в 08:23
12-летний велосипедист угодил под колеса иномарки на Теплотехе
Общество
Малыша с редким генетическим заболеванием обнаружили в Челябинске
сегодня в 08:00
Малыша с редким генетическим заболеванием обнаружили в Челябинске
Общество
Куница потревожила жителей ЧМЗ
  
вчера в 16:05
Куница потревожила жителей ЧМЗ
В мире
Аналитики назвали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в 2018 году
вчера в 15:31
Аналитики назвали ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в 2018 году
Происшествия
Обезображенный труп мужчины обнаружили в бане на Южном Урале
вчера в 15:01
Обезображенный труп мужчины обнаружили в бане на Южном Урале
Культура
Певица из Израиля стала победителем «Евровидения»
вчера в 13:53
Певица из Израиля стала победителем «Евровидения»
Происшествия
16-летний подросток «с огоньком» прокатился на угнанном ВАЗе в Сатке
вчера в 13:35
16-летний подросток «с огоньком» прокатился на угнанном ВАЗе в Сатке
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6