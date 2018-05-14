/ Малыша с редким генетическим заболеванием обнаружили в Челябинске

Генетики в прямом эфире расскажут о происхождении болезни.

У маленького пациента Челябинской областной детской клинической больницы выявили редкое заболевание — тирозинемию I типа. В практике южноуральских врачей такая патология стала первой. Нелеченная болезнь приводит к необратимым изменениям в нервной системе, почках и печени.

Число обратившихся за генетическими исследованиями в ЧОДКБ растет ежегодно, в 2017 рост составил 43%. В тоже время, за последние несколько лет число детей с болезнью Дауна уменьшилось примерно в два раза. Алкогольный синдром у детей выявляется все реже.

Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию, в ходе которой врачи расскажут о причинах возникновения генетических заболеваний у детей. Спикером станет заведующая медико-генетической консультацией Челябинской областной детской клинической больницы, главный генетик Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук Галина Викторовна Буянова.

Пресс-конференция состоится во вторник, 15 мая. Начало в 14:00. Смотрите прямой эфир здесь.