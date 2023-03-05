Торжество православия отмечают верующие 5 марта

Завершается первая неделя Великого поста

Сегодня, 5 марта, в первое воскресенье Великого поста, христиане отмечают Торжество православия. В этот день церковь празднует победу над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. Подробнее об истории праздника, его традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Праздник Торжества православия был установлен в Греции в IX веке нашей эры в память об окончательной победе над иконоборцами. Более 100 лет православные боролись за право изображать на иконах Иисуса Христа, Святую Деву Марию и прочих святых. Язычники заключали иконописцев и верующих, которые молились перед ними, в темницы, где подвергали жестоким пыткам, от которых те погибали. Иконы безжалостно сжигали.

И только в IX веке гонение на христиан прекратилось, заложники были освобождены из темниц, а иконоборцам предложили оставить свое заблуждение. Избранный в то же время Патриарх Константинопольский Мефодий установил особое праздничное богослужение, и православие было торжественно восстановлено в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста.

Традиции праздника

В этот день в храмах после Божественной литургии совершается чин Торжества православия, особенностью которого является возглашение вечной памяти всем потрудившимся над утверждением православия и возглашение анафемы различным еретикам.

Те, кто строго соблюдает пост, в воскресенье могут приготовить блюда их разрешенных продуктов на растительном масле, а также выпить немного разбавленного и освященного в храме вина.

Запреты

Поскольку праздник завершает первую неделю Великого поста, которая известна своими особыми ограничениями, церковь не рекомендует устраивать шумные празднования и принимать множество гостей. Как и в другие церковные праздники, запрещено злиться, ругаться, желать плохого. Также необходимо научиться совладать со своими желаниями.

Более подробно о Великом посте, его значении, а также о том, как необходимо питаться, — в материале ИА «Первое областное».