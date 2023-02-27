Великий пост — 2023: смысл и календарь питания

Это самый важный и самый строгий пост в церковном календаре

С сегодняшнего дня, 27 февраля, начинается Великий пост, который продлится 48 дней, или семь недель, и завершится 15 апреля. Это самый важный и самый строгий пост, который готовит христианина к Пасхе — главному церковному празднику. Подробнее о смысле поста, о том, какие продукты запрещены, а какие допустимы, а также календарь питания — в материале ИА «Первое областное».

Смысл Великого поста

Перед важными церковными праздниками верующие соблюдают посты, чтобы очистить тело и душу. Великий пост — не исключение: он является подготовкой к самому главному христианскому празднику — Пасхе, установленному в честь воскрешения Спасителя Иисуса Христа. В этот период верующим не только запрещено есть определенные продукты, но и завидовать, сквернословить, думать о плохом — делать все то, что отдаляет от бога.

Подготовка к посту

Великий пост — самый строгий, в первый и последний дни рекомендовано вообще не принимать пищу, в другие дни поста действуют жесткие ограничения. Священники призывают прихожан готовиться к посту физически и морально: перед его соблюдением необходимо оценить свои силы, жизненные обстоятельства, учесть заболевания, возраст и обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Кстати, медики не рекомендуют поститься пожилым людям, детям, беременным женщинам и людям с тяжелыми заболеваниями. Пост противопоказан при анемии, сахарном диабете I типа, а также для больных гастритом, язвой желудка, панкреатитом, холециститом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.







Вступать в Великий пост необходимо без каких-либо взаимных претензий, обид. Для этого необходимо искренне примириться с родными, близкими, друзьями, коллегами, попросив у них прощения. Не зря Великому посту предшествует Прощеное воскресенье.

Правила питания

Во время Великого поста из рациона следует исключить мясо и птицу, мясные полуфабрикаты и колбасы, молоко и кисломолочные продукты, в том числе сыр и сливочное масло, яйца и все продукты с их содержанием, сливочные соусы, сдобу и кондитерские изделия, а также алкогольные напитки (за исключением вина в отдельные дни поста).

Разрешено употреблять в пищу овощи, фрукты, ягоды, мед, орехи и сухофрукты, все виды злаков, бобы, чечевицу, нут, фасоль, грибы, черный хлеб, хлебцы, зелень, салаты, спаржу и растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Придерживающиеся поста христиане могут позволить себе блюда из рыбы в Благовещение, которое отмечается 7 апреля, и в Вербное воскресенье, 9 апреля. В Лазареву субботу, которая предшествует Вербному воскресенью, разрешено есть рыбную икру, но не саму рыбу.

Растительное масло разрешается употреблять в пищу только по выходным, но такие ограничения установлены для священнослужителей и монахов. Миряне могут готовить блюда на растительном масле в любой день поста.







Календарь питания

Для тех, кто намерен строго соблюдать пост, существуют установленные церковным уставом правила. Вот что можно употреблять в пищу в зависимости от недели, у каждой из которых, кстати, есть свое название, и дня недели:

Первая неделя — Торжество православия:



понедельник — вода;

вторник — хлеб и вода;

среда — сырые продукты и блюда из них без масла;

четверг — сырые продукты и блюда из них без масла;

пятница — вареная пища без масла;

суббота — вареная пища с растительным маслом, вино;

воскресенье — вареная пища с растительным маслом, вино.

Вторая неделя — Неделя Святителя Григория Паламы:



понедельник — сырые продукты и блюда из них без масла;

вторник — вареная пища без масла;

среда — сырые продукты и блюда из них без масла;

четверг — вареная пища без масла;

пятница — сырые продукты и блюда из них без масла;

суббота — вареная пища с растительным маслом, вино;

воскресенье — вареная пища с растительным маслом, вино.

Третья неделя — Крестопоклонная неделя:



понедельник — сырые продукты и блюда из них без масла;

вторник — вареная пища без масла;

среда — сырые продукты и блюда из них без масла;

четверг — вареная пища без масла;

пятница — сырые продукты и блюда из них без масла;

суббота — вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино;

воскресенье — вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино.

Четвертая неделя — Неделя преподобного Иоанна Лествичника:



понедельник — сырые продукты и блюда из них без масла;

вторник — вареная пища без масла;

среда — сырые продукты и блюда из них без масла;

четверг — вареная пища без масла;

пятница — сырые продукты и блюда из них без масла;

суббота — вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино;

воскресенье — вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино.

Пятая неделя — Неделя преподобной Марии Египетской:



понедельник — сырые продукты и блюда из них без масла;

вторник — вареная пища без масла;

среда — сырые продукты и блюда из них без масла;

четверг — вареная пища без масла;

пятница — сырые продукты и блюда из них, без масла;

суббота — вареная пища с растительным маслом, вино;

воскресенье — вареная пища с растительным маслом, вино.

Шестая неделя — Вход Господень в Иерусалим:



понедельник — сырые продукты и блюда из них без масла;

вторник — вареная пища без масла;

среда — сырые продукты и блюда из них без масла;

четверг — вареная пища без масла;

пятница — сырые продукты и блюда из них, без масла;

суббота — вареная пища с растительным маслом, икра рыбы, вино;

воскресенье — вареная пища с растительным маслом, рыба, вино.

Седьмая неделя — Страстная седмица:



понедельник — сырые продукты и блюда из них без масла;

вторник — сырые продукты и блюда из них без масла;

среда — сырые продукты и блюда из них без масла;

четверг — вареные продукты с растительным маслом, вино;

пятница — вода;

суббота — сырые продукты без масла;

воскресенье — без ограничений.





Великий пост — это не только ограничения в еде, но и соблюдение ряда правил, которые помогут верующим приблизиться к богу. Во время поста следует много молиться и как можно чаще читать Священное Писание, посещать храм, совершать как можно больше добрых и хороших дел. Кроме того, необходимо помнить о покаянии, ведь первые сорок дней поста — это время покаяния, и основной задачей прихожан является признание и осмысление своих грехов.