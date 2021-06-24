Терапевтический корпус ГКБ № 8 отдадут под лечение пациентов с COVID-19

Родственники пациентов утверждают, что из-за этого домой выписывают и тяжелобольных

В региональном Минздраве сообщили, что терапевтический корпус городской клинической больницы № 8, расположенной в Тракторозаводском районе Челябинска, с сегодняшнего дня, 24 июня, перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19. При этом родственники пациентов утверждают, что из-за этого домой выписывают и тяжелобольных.

«В связи с ростом числа заболевших в области, особенно в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, принято решение об открытии дополнительной госпитальной базы. В терапевтическом корпусе ГКБ № 8 будет организовано 115 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинское учреждение полностью готово и обеспечено лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное — опытными специалистами», — сообщили в министерстве.

В Минздраве области уточнили, что корпус возвращают в режим госпитальной базы потому, что там установлен компьютерный томограф и другое медицинское оборудование, позволяющее оперативно провести обследование пациента и госпитализировать его без дополнительной транспортировки.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора о необходимости госпитализации лиц с пневмонией и сопутствующими хроническими заболеваниями, число госпитальных баз в Челябинской области будет увеличиваться, пока в этом есть потребность», — добавили в ведомстве.

Но родственники пациентов терапевтического отделения говорят о том, что из-за этого решения больных, которым нужен уход, отправляют домой.

«Больница на Горького, 28 в связи с перепрофилированием под госпиталь для больных ковидом выписала всех больных, даже тяжелых, по домам, не в другие больницы, а на попечение и лечение родных! Что получается: одних лечим, других калечим? Кто из чиновников прояснит это безобразие?» — обратился один из родственников пациентки ГКБ№ 8 в ИА «Первое областное».

Обращаются челябинцы и в социальных сетях к главе региона.

«В больнице по улице Горького, 28 из терапевтического отделения выписали в никуда всех пациентов, включая пожилых тяжелобольных людей! У нас мама моей жены, ей 70 лет, тяжелый инсульт, обездвижена, питание через зонд, не говорит. Нужно специальное лечение, уход, мы оба работаем. Как так можно поступить с пожилым человеком? В городе нет больниц? Всю жизнь отработала на ЧТЗ», — пишет в сообществе «Текслер, помоги» Владимир Малыгин.

По ситуации с больными терапевтического отделения, которые находились в ГКБ № 8 до сегодняшнего момента, в Минздраве ИА «Первое областное» пояснили, что тех, кого можно выписать, отправляют домой или на амбулаторное лечение. А тех, кому необходимо продолжить лечение в стационаре, отправляют в соседние клиники санитарным транспортом в сопровождении медиков.

Свой комментарий дал и представитель самой больницы.

«Все пациенты выписываются строго по клиническим показаниям. Если есть необходимость в продолжении лечения, они переводятся в другие медицинские организации. По всем вопросам всегда можно переговорить с лечащим или главным врачом больницы», — пояснил заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 8 Сергей Бусыгин.

В Челябинской области за сутки из больниц выписали 110 пациентов, переболевших COVID-19. Число новых подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией составило 129 человек, школьников среди них нет.