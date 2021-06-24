В Челябинской области число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки возросло до 129 человек

Минздрав региона озвучил сводку на 24 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки из больниц выписали 110 пациентов, переболевших COVID-19. Число новых подтвержденных заболевших коронавирусной инфекцией составило 129 человек, школьников среди них нет. Днем ранее заболевших было 120. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего на сегодняшний день в Челябинской области COVID-19 заражены 2088 человек. За прошедшие сутки проведено 10 026 ПЦР-тестов. Пять человек скончались.

По интересующим вопросам можно обратиться на горячую линию министерства здравоохранения по номеру: 8 (351) 240-15-16. Также продолжает работать круглосуточный телефон по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.