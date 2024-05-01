Теплый апрель спровоцировал рост пострадавших от клещей в Челябинской области

Более тысячи жителей уже обратились за помощью

Челябинская область попала в число 10 регионов, где зафиксирован рост числа укушенных клещами. В Роспотребнадзоре сообщили, что такую тенденцию спровоцировал теплый апрель. Впереди россиян ждут еще длинные выходные, поэтому в ведомстве предупредили об опасности заражения клещевым энцефалитом.

На конец апреля в Челябинской области 1080 человек уже обратились за медпомощью после укуса клещами. Южный Урал попал в десятку регионов с наибольшим числом укушенных. По данным ведомства, уже более 246 тыс. россиян пострадали от членистоногих.

Наибольшее количество обратившихся отмечено в:

— Свердловской области;

— Ростовской области;

— Тюменской области;

— Костромской области;

— Московской области;

— Челябинской области;

— Краснодарском и Ставропольском краях;

— Москве и Республике Башкортостан.

В РФ от клещевого энцефалита вакцинировано более 2 млн человек, в городах проходят акарицидные обработки территорий.



Роспотребнадзор напоминает о соблюдении мер предосторожности. Для защиты от укусов клещей следует:

использовать репелленты;

надежно закрывать тело одеждой;

внимательно проверять себя и своих близких после прогулок на предмет наличия клещей.



О том, какие варианты прививок есть от клещевого энцефалита и других опасных заболеваний, переносчиком которых является клещ, — в нашем отдельном материале.