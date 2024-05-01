Челябинская область попала в число 10 регионов, где зафиксирован рост числа укушенных клещами. В Роспотребнадзоре сообщили, что такую тенденцию спровоцировал теплый апрель. Впереди россиян ждут еще длинные выходные, поэтому в ведомстве предупредили об опасности заражения клещевым энцефалитом.
На конец апреля в Челябинской области 1080 человек уже обратились за медпомощью после укуса клещами. Южный Урал попал в десятку регионов с наибольшим числом укушенных. По данным ведомства, уже более 246 тыс. россиян пострадали от членистоногих.
Наибольшее количество обратившихся отмечено в:
— Свердловской области;
— Ростовской области;
— Тюменской области;
— Костромской области;
— Московской области;
— Челябинской области;
— Краснодарском и Ставропольском краях;
— Москве и Республике Башкортостан.
В РФ от клещевого энцефалита вакцинировано более 2 млн человек, в городах проходят акарицидные обработки территорий.
Роспотребнадзор напоминает о соблюдении мер предосторожности. Для защиты от укусов клещей следует:
использовать репелленты;
надежно закрывать тело одеждой;
внимательно проверять себя и своих близких после прогулок на предмет наличия клещей.
О том, какие варианты прививок есть от клещевого энцефалита и других опасных заболеваний, переносчиком которых является клещ, — в нашем отдельном материале.