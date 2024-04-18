Два способа привиться от клещевого энцефалита в Челябинске — дешевый и быстрый

Рассказываем, где сделать прививку в 2024 году и кого могут привить бесплатно

На Южном Урале начинается пора активных вылазок на природу: кто-то едет на дачу, на кладбище, кто-то идет в поход. В лесу, в полях, в огороде и даже в городских парках и скверах есть риск попасться клещам. Расскажем, как можно привиться от самой опасной инфекции, переносимой членистоногими, а именно от клещевого энцефалита.

ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ

Часть населения с приходом тепла делает выбор в пользу страховки от укуса клеща. И это правильно, ведь клещи переносят не только энцефалит. Материальная помощь при наступлении страхового случая не помешает. Но если хочется сохранить жизнь, обязательно прививайтесь.

«Клещевой энцефалит способен привести к смерти укушенного человека. Но умирают от этой инфекции лишь непривитые», — утверждают в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ

Первичный курс вакцинации, после которого формируется стойкий иммунитет, состоит из трех прививок. Сначала делают два укола с разницей в месяц, а через год еще один. После введения вакцины нужно беречься в течение месяца — не выезжать в лес.

Иногда врачи предлагают ускоренную вакцинацию, при которой промежуток между первой и второй прививкой сокращается до двух недель. Но такое решение может принять только врач. После первичного курса один раз в три года нужно делать поддерживающую прививку.

Схема простая, но человек, как правило, забывает, когда он делал прививку. Чтобы не путаться, заведите книжку с отметками о прививках. Она облегчит жизнь и вам, и врачу. Кстати, прививка от клещевого энцефалита разрешена детям с трехлетнего возраста, так что бояться ее агрессивности вряд ли нужно.

БЕСПЛАТНО ИЛИ ЗА ДЕНЬГИ?

Прививка от клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь прививок, поэтому большинству жителей региона ее придется делать за деньги.

«В 2024 году за счет средств областного бюджета прививаются дети четырех лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2023 году, а также учащиеся 1—2-х классов», — рассказали ИА «Первое областное» в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

Все остальные могут обратиться в поликлинику по месту жительства или в частную клинику. Цена вопроса будет зависеть от того, сколько времени, а также сил вы готовы потратить на вакцинацию.

Вариант первый — дешевый, но трудозатратный. Вы берете талон к терапевту в поликлинике по месту жительства, получаете у врача допуск к прививке и рецепт на вакцину, потом покупаете вакцину в аптеке и возвращаетесь на прививку в процедурный кабинет. Доза вакцины стоит около 500 рублей. Иногда вакцину можно купить и в самой поликлинике.

Для вакцинации сейчас применяют два препарата: «Энцевир» (для взрослых) и «Клещ-Э-Ваком» (есть вакцина для взрослых и для детей). Стоят они практически одинаково — разница составляет 10—20 рублей.

Вариант второй — дорогой, но удобный. Вы обращаетесь в частную клинику. Здесь вас осматривает терапевт, а медсестра тут же вводит уже заготовленную для вас вакцину. За полный комплекс услуг в частных клинках просят 1—1,5 тысячи рублей. Покупать дополнительно ничего не нужно.

По той же схеме сегодня можно сделать прививку в прививочном центре челябинской ГКБ № 1. За осмотр врача и вакцинацию здесь берут 1 тысячу рублей.

Иногда взрослым прививку от энцефалита делают на предприятии за счет работодателя. Отказываться от такого подарка не стоит.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ НЕПРИВИТЫМ

Прививка от клещевого энцефалита делается по желанию, но стоит иметь в виду, что, к примеру, в прошлом году непривитых детей не брали на работу в отряды мэра, которые занимаются благоустройством города, а также в палаточные лагеря за городом. В обычном лагере ребенка без прививки могут не взять на экскурсию в лес.

На начало апреля к врачам уже обратились более 50 укушенных южноуральцев. Это жители Златоуста, Кыштыма, Коркино, Копейска, Челябинска и Сосновского района. За сезон, по данным Роспотребнадзора, обычно бывает 15—20 тысяч укушенных.