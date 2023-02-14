Тепловые пушки и стройматериалы отправили челябинские таможенники в Донбасс

Гуманитарную помощь закупили на добровольные пожертвования сотрудников службы

Жителям Донецкой и Луганской республик сотрудники челябинской таможни отправили инструменты, тепловые пушки, строительные материалы. Очередной груз гуманитарной помощи сформировали на средства, полученные от добровольных пожертвований работников службы. В челябинской таможне рассказали, что до этого в Донбасс отправили продукты питания.

Челябинские таможенники направили военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской областей партию гуманитарной помощи: дизельные тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, угловые шлифовальные машинки и наборы ручных инструментов. Все это закупили на добровольные пожертвования должностных лиц таможни.

«С первого дня существования проекта „Все для победы!“ челябинские таможенники принимают в нем активное участие. В 2022 году сотрудники таможни вместе с коллегами из Уральского таможенного управления отправили в Донбасс более 3 тонн продуктов. Это макаронные изделия и мука», — отметил начальник челябинской таможни Михаил Пономарев.

Члены молодежного совета таможни, ветераны и действующие сотрудники передали на нужды СВО медикаменты, теплые вещи, спальные мешки, туристические коврики, предметы личной гигиены, аккумуляторные батареи в рамках проекта «Все для Победы».

Напомним, в День защитника Отечества в Челябинской области стартует масштабный праздничный марафон. Региональное отделение Народного фронта совместно с медиахолдингом «Первый областной» запускает сбор средств южноуральским военнослужащим «Все для победы!».

23 февраля в 9:00 на телеканале ОТВ начнется прямая трансляция. Зрители увидят включения с передовой, истории о героях нашего времени и о тех, кто им помогает, а главное — масштабный сбор средств в поддержку наших ребят.

Принять участие в марафоне могут все желающие. Перевести средства можно по QR-коду или реквизитам.