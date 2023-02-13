23 февраля в Челябинской области пройдет масштабный телемарафон «Все для победы!»

В ходе акции будут собраны средства для поддержки южноуральских военнослужащих

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В День защитника Отечества в Челябинской области стартует масштабный праздничный марафон. Региональное отделение Народного фронта совместно с медиахолдингом «Первый областной» запускает сбор средств южноуральским военнослужащим «Все для победы!».

«Все собранные средства до копейки пойдут в помощь нашим ребятам! Закупим самое необходимое для южноуральских бойцов, которые сейчас сражаются на линии соприкосновения», — сообщают организаторы.

На вырученные деньги для бойцов приобретут автомобили, бинокли, мобильные бани, обувь, палатки и другие необходимые вещи.

23 февраля в 9:00 на телеканале ОТВ начнется прямая трансляция. Зрители увидят включения с передовой, истории о героях нашего времени и о тех, кто им помогает, а главное — масштабный сбор средств в поддержку наших ребят.

Принять участие в марафоне могут все желающие. Перевести средства можно по QR-коду или реквизитам.