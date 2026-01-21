Свыше 30 домов остались без отопления в Карабаше в 20‑градусный мороз

В двух школах развернули пункты временного размещения

Сегодня, 21 января, в Карабаше жители двух микрорайонов остались без отопления из-за прорыва трубопровода. В двух школах развернуты пункты временного размещения людей. Вернуть тепло в дома планируется сегодня до 17:00, сообщили в пресс-службе администрации округа.

«При запуске системы отопления произошел прорыв трубопровода. Для устранения аварии были оперативно предприняты меры по сливу воды из системы. Работы ведутся непрерывно. Сейчас без отопления временно остается 31 многоквартирный дом»,— уточнили в мэрии.

Пункты временного размещения развернули в школах № 2 и 4. С шести часов утра в округе введен режим повышенной готовности. Ситуация находится на контроле главы Карабаша.