Температура в Челябинской области в январе-2026 будет выше климатической нормы

Снега ожидается много

В январе 2026 года среднемесячная температура воздуха в Челябинской области составит −12...−16 градусов. Это на 1 градус выше нормы, сообщили в Гидрометеоцентре России.

«Месячное количество осадков предполагается около нормы или больше. Норма — 15—22 миллиметра по всей территории области и 25—33 миллиметра — в горных районах»,— уточнили синоптики.

Интересно, что чаще всего в январе градусники показывают от −10 до −20 градусов. От 4 до 6 дней могут стоять тридцатиградусные морозы. Но аномалии с высокими температурами, близкими к нулю, в последние годы не редкость.

«Во время оттепелей максимальная температура в регионе составляла плюс 2—7 градусов. В среднем на январь приходится от 3 до 5 дней с оттепелью»,— рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

Но там, где оттепели, там и снег, поскольку теплый, но влажный воздух Средиземноморья чаще всего несут южные циклоны. Теплая и снежная погода может повторяться на протяжении месяца и задерживаться на несколько дней.

Высота снежного покрова в январе увеличивается в среднем до 15—25 сантиметров и до 42 — в горных районах. А если циклоны проходят через территорию Челябинской области слишком часто, то в горах могут появиться метровые сугробы.

Первый день нового года, кстати, на Южном Урале выдастся снежным и теплым. Но волновой циклон быстро уйдет, и уже 2 января похолодает, осадки прекратятся.