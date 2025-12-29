В Челябинской области 2026 год начнется с теплой и снежной погоды

Но таким будет только 1 января

Конец 2025 года и начало 2026-го в Челябинской области выдастся без погодных аномалий. На протяжении всей недели температура будет близка к климатической, осадков ожидается мало. И лишь с прохождением волнового циклона 1 января в регионе потеплеет и пройдет снегопад. Подробнее о погоде с 29 декабря по 4 января — в материале ИА «Первое областное».

Ожидается, что в Челябинске до 1 января дневная температура будет около −11 градусов, ночная — до −16. В среду, 31 декабря, пройдет слабый снег. В четверг синоптики прогнозируют сильные осадки, потеплеет до −4 градусов. Но уже в пятницу и до конца недели градусники покажут −11…−13. В этот период снега быть не должно.

На юге будет чуть теплее на протяжении всей недели, а осадков — больше.

В северных районах погода будет аналогичной челябинской.

На крайнем западе заметно похолодает лишь к концу недели: в субботу ожидается до −14 градусов. 31 декабря и 1 января погода ожидается мягкой, но снежной.

ИА «Первое областное» продолжит следить за актуальными ежедневными прогнозами.