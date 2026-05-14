Температура в Челябинской области поднимется на 7 градусов выше нормы 15 мая

Из-за аномальной жары в регионе объявили штормовое предупреждение

Погода в Челябинской области окончательно перешла под контроль антициклонов, благодаря чему в пятницу, 15 мая, а также в выходные дни ожидаются жара и отсутствие дождей. Как сообщили в областном Гидрометеоцентре, температура поднимется до +29 градусов и даже выше.

В Челябинске в четверг день выдастся солнечным. Ветер будет умеренным, но теплым. Температура ночью опустится до +13 градусов, днем потеплеет до +25...+27.

В большинстве округов Челябинской области предстоящей ночью воздух остынет до +8...+13 градусов. Днем синоптики обещают 24—29 градусов жары. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ночью местами вероятны туманы. Ветер сохранится южным и разгонится до 4—9 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров в секунду.

В выходные, 16 и 17 мая, на Южном Урале будет стоять 30‑градусная жара. Из-за этого суточные температуры будут превышать норму на 7 градусов и более. В областном Гидрометеоцентре объявили штормовое предупреждение и напомнили о риске увеличения количества пожаров.