Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Челябинской области

Температура воздуха поднимется выше нормы на семь и более градусов

С 15 по 20 мая в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода. Об этом предупреждает Челябинский гидрометцентр.

«Среднесуточные температуры воздуха могут превысить климатическую норму на семь и более градусов», — отмечают синоптики.

Уже сегодня, 14 мая, кое-где по региону воздух прогреется до +27 градусов, а в субботу достигнет отметки +30 градусов. В Челябинске в эти дни будет до +25 и +28 градусов соответственно.

Пик аномальной жары придется на выходные и первые дни следующей недели. Небольшие дожди возможны в воскресенье и среду.