Телемарафон «Все для Победы!» пройдет на телеканале ОТВ в 6‑й раз

Весь день будут вестись тематические трансляции, желающие смогут делать свой вклад и поддержать бойцов

В День Героев Отечества, 9 декабря, канал ОТВ проведет очередной — шестой по счету — телемарафон в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!», в ходе которого зрители смогут увидеть репортажи о героях спецоперации, получить приветы и новости от бойцов, а также сделать пожертвование на сбор гуманитарной помощи для фронта.

Осуществить перевод средств можно будет с помощью QR-кода, который будет транслироваться на телеканале ОТВ во время телемарафона.

Также неравнодушные южноуральцы смогут помочь натурой: теплые вещи и продукты, инструменты, маскировочные сети и блиндажные свечи можно будет принести в штаб регионального отделения Народного фронта в Челябинске по адресу: улица Цвиллинга, 20.

Напомним, первый телемарафон в рамках проекта ОНФ «Все для Победы!» состоялся в феврале 2023 года, одним из главных партнеров акции стал медиахолдинг «Первый областной». Тогда за десять дней южноуральцы собрали более 14 млн рублей.