Более 14 млн рублей собрали южноуральцы в ходе марафона «Все для победы!»

Средства направят на поддержку участников спецоперации

В Челябинской области с 13 по 23 февраля прошел масштабный благотворительный марафон «Все для победы!». Организатором выступил региональный Народный фронт, а одним из главных партнеров мероприятия стал медиахолдинг «Первый областной». Патриотическая акция завершилась пятичасовым марафоном, который транслировался в прямом эфире телеканала ОТВ и на интернет-ресурсах.

«С 13 февраля медиахолдинг „Первый областной“ вел информационную поддержку марафона ОНФ: мы хотели, чтобы каждый житель Челябинской области узнал о нашем совместном проекте и смог помочь нашим бойцам. Была проделана огромная работа за 10 дней. Мы снимали истории про наших неравнодушных жителей от мала до велика, которые на собственные средства покупают, вяжут и шьют вещи нашим землякам-защитникам, перечисляют деньги, пишут письма»,— рассказывает заместитель генерального директора АО «Обл-ТВ» по телевизионному вещанию Оксана Шевченко.

Накануне в ОНФ подвели итоги всего десятидневного марафона. Как сообщили в реготделении Общероссийского народного фронта, в рамках акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, удалось собрать более 14 млн рублей.

Южноуральцы перевели на специальный счет 8,7 млн рублей, остальные набрали необходимыми вещами. Благотворительная помощь продолжала поступать в Народный фронт и после официального окончания марафона «Все для победы!».

Общественники пообщались с военнослужащими и выяснили, в чем они нуждаются в первую очередь. Так, например, бойцы из 3-го мотострелкового полка «Апостол» попросили прислать им противодронное оружие, квадрокоптеры и мобильные бани.

Разведчики из 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии тоже составили перечень того, что необходимо в первую очередь: тепловые пушки, ночные прицелы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, радиостанции и дальномеры. Парни из инженерно-технического состава 2-го смешанного авиационного полка попросили приобрести те же квадрокоптеры и рации. Все это будет куплено на средства, собранные южноуральцами.





В последний день проведения акции состоялся пятичасовой телемарафон на телеканале ОТВ, где выступили губернатор Алексей Текслер, бойцы, которые находятся на передовой, известный командир Юрий Гагарин с позывным «Ангел», а также глава подшефной Ясиноватой и многие другие. Были и прямые включения из новых российских территорий.

Руководитель реготделения Народного фронта Денис Рыжий отметил, что в списке военнослужащих были не только вещи, но и техническое оснащение, которое поможет в борьбе с противником.

«С помощью квадрокоптеров можно вести наблюдение. А приборы ночного видения для разведчиков — вещь просто незаменимая. Благодаря нашим жителям, организациям, предпринимателям, которые приняли участие в марафоне, мы сможем обеспечить ребят всем необходимым»,— подчеркнул Денис Рыжий.

Жители Челябинской области поддерживают своих земляков, участвующих в СВО, не только материально, но и морально. Недавно в зону спецоперации отправили уже вторую партию челябинских газет со спецвыпусками для военнослужащих. ИА «Первое областное» сделало обзор этих номеров. Неравнодушные южноуральцы помогают передовой и делом: например, два брата из Аши сами сделали печки-буржуйки для своих земляков, а медики отправили несколько мешков с флисовым термобельем. Активность челябинских общественников по сбору и доставке гумпомощи недавно отметил президент Владимир Путин.