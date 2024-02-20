Телемарафон «Все для Победы!» пройдет на телеканале ОТВ 23 февраля

Благодаря акции южноуральцы уже собрали почти 19 млн рублей

В День защитника Отечества, 23 февраля, на телеканале ОТВ пройдет очередной телемарафон «Все для Победы!». В течение дня зрители смогут отправить деньги на нужды бойцов, находящихся в зоне СВО. Организаторы, Народный фронт и медиахолдинг «Первый областной», проводят такие марафоны ежемесячно, среди регионов России это уникальная практика.

«Первый телемарафон мы проводили год назад, тоже 23 февраля, и тогда больше говорили о том, что нужно нашим бойцам для устройства быта, для комфортной службы, говорили о том, как шла подготовка к выполнению боевых задач. В этом году мы решили сделать темой эфира истории подвигов наших южноуральских героев. Кто-то из них знаком нашим телезрителям по сюжетам в программе „Время новостей“, кто-то по проекту „Свои герои“. О ком-то расскажем впервые. И среди героев будут не только бойцы, но и волонтеры, школьники, пенсионеры», — рассказала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию медиахолдинга «Первый областной» Оксана Шевченко.

Для того чтобы помочь военнослужащим, понадобится лишь навести камеру мобильного телефона на QR-код, который весь день будет высвечиваться на экране. Очередной марафон станет уже восьмым запуском акции совместно с Народным фронтом. За предыдущие семь с начала 2023 года зрители телеканала смогли собрать 18,5 миллиона рублей.

Напомним, что совсем недавно солдаты получили посылку от региона: 30 дизельных генераторов, 18 квадрокоптеров и 10 теплоприцелов. Закупить необходимую для наших бойцов технику стало возможно в том числе благодаря пожертвованиям от телемарафона.