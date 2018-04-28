/ Tele2 приглашает челябинцев принять участие в благотворительном заплыве

Вырученные на запуске утиных флотилий деньги направят детским организациям.

Пятый благотворительный «Утиный заплыв» пройдет 26 мая в Москве, в парке Красная Пресня, в рамках фестиваля Metro Family. В этот день сотни желтых резиновых уточек будут выпущены в водоем парка и поплывут к финишу по специально огороженному маршруту.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступит партнером благотворительного заплыва резиновых утят, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Собранные на мероприятии средства будут переданы организациям, работающим с детьми.

Принять участие в мероприятии может житель любого города России — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Там же можно купить целую флотилию от имени компании и поддержать ее на мероприятии дружной командой. При регистрации каждый утенок получит персональный номер, по которому будет определяться победитель. К участию допускаются только зарегистрированные уточки. Это связано с необходимостью проверки резиновой поверхности на предмет повреждений. После заплыва все уточки будут выловлены, чтобы не загрязнять водоем.

Зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы трех пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и самого последнего утенка, получат современные смартфоны от главного партнера фонда — компании Tele2. Кроме того, буду вручены специальные призы для утят, выловленных случайным образом. Напомним, «Утиный заплыв» — это легендарное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. В России утиный фестиваль был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам». В 2017 году в заплыве участвовало 700 утят. Все собранные средства были перечислены на поддержку подопечных фонда — организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

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