Tele2 отказалась от поднятия цен на услуги безлимитных тарифов

На такое решение повлияла реакция Минцифры и ФАС

Tele2 отказалась от повышения стоимости оплаты безлимитных тарифов после реакции министерства цифрового развития России. Об этом пишет федеральное издание РИА Новости.

Напомним, вчера, 21 июня, стало известно, что оператор планирует поднять цены на безлимитные тарифы почти в два раза — с 450 до 750 рублей. Компания уведомила абонентов о новых расценках через СМС-уведомления. В Tele2, комментируя свое решение, сослались на проведенный ранее анализ, согласно которому большинству клиентов безлимитные тарифы не нужны.

Затем представители Минцифры и ФАС сообщили, что проверят обоснованность резкого поднятия цен.