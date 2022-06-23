На 14% снизились цены на капусту в Челябинской области

Подешевели и другие социально значимые продукты

В Челябинской области продолжают дешеветь социально значимые продукты. Изменение цен в период с 7 по 21 июня проследили эксперты Контрольно-счетной палаты региона. Сильнее всего за две недели снизилась стоимость белокочанной капусты. Цена за один килограмм овоща сократилась на 13,9%, или на 7,7 рубля.

Охлажденную и мороженую курицу можно было купить на 5,1 рубля дешевле (–2,8%). Килограмм сахара стал стоить дешевле на 2,1 рубля (–2,7%).





На некоторые жизненно необходимые продукты цены, напротив, выросли. Сильнее всего за две недели подорожало сливочное масло. Цена за 200 граммов выросла на 3,7%, или на 5,1 рубля. Килограмм картофеля стал стоить дороже на 3,4% (+2,2 рубля), литр молока — на 2,6% (+1,7 рубля).

«Отметим, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 7 позиций показали снижение цен за 2 недели, а 7 продолжают расти. Увеличение цены на картофель в начале лета — ежегодный сезонный фактор», — пояснили в пресс-службе КСП Челябинской области.

Анализ цен провело министерство сельского хозяйства Челябинской области, учитывая стоимость продуктов в магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Ашан», Spar.





Инфографика: пресс-служба КСП Челябинской области.