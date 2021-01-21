Вероятность отмены занятий в школах Челябинской области в пятницу, 22 января

Область ждет очередное похолодание

На следующей неделе в Челябинской области существенно потеплеет. Но впереди у жителей региона три холодные ночи. Какова вероятность отмены занятий в школах Челябинска и Челябинской области в пятницу, 22 января?По данным Челябинского гидрометцентра, ближайшей ночью в областном центре −23...–25 градусов, небольшие осадки и спокойный ветер. Повода для отмены занятий нет.Кое-где на территории области при прояснении столбик термометра может показывать −30, но в целом нынешней ночью тоже будет не ниже −25 градусов. Также синоптики обещают порывы ветра до 12 метров в секунду. При такой погоде занятия для учащихся начальной школы, которые занимаются в первую смену, отменить могут, но точечно — не везде.В ночь на субботу, 23 января, на Южном Урале похолодает до –34 градусов.