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/ Хлеб с микросхемой попался жителю Златоуста

Хлеб с микросхемой попался жителю Златоуста

Производители озвучили свою версию произошедшего.
сегодня в 11:43
  |  Общество

Накануне житель Златоуста обнаружил лишний «ингредиент» в булке хлеба. Вместо чернослива мужчине попался кусочек металла. Рассказать о произошедшем златоустовец решил в социальных сетях. Пользователи тут ж выдвинули свои версии обнаружения инородного предмета в продукте.

Кусочек шлейфа, скорее всего от мобильного телефона. Видимо кому-то досталось и стекло от дисплея, и россыпь микросхем. А может он даже кнопочный был, кому-то и кнопки попались. — прокомментировал сложившуюся ситуацию пользователь Александр Михайлович.

Как пояснили производители, факт попадания металлической микросхемы в хлеб не доказан. Сам пострадавший с жалобами не обращался.

Выложенное фото еще не повод говорить об объективности данного факта. На всех этапах производства осуществляется контроль, определяются физико-химические, органолептические и другие показатели. Все управляется процедурами безопасности. Потребитель по данному факту к нам не обращался. Если обратится, то мы рассмотрим обращение и проведем расследование. —  рассказала сайту «Первый областной» начальник производственно-технологической лаборатории «Первого хлебокомбината» Людмила Алексеенко.

В данном случае неприятностей со здоровьем покупателю удалось избежать, чего не скажешь о посетителях тогровой сети «Лента». Там на днях отравились 26 человек, предположительно готовыми салатами. Горожан госпитализировали с подозрениями на сальмонеллез.

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