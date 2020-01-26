Татуировку по мотиву детского рисунка сделала тату-мастер в Златоусте

Эскизом послужило творчество маленькой девочки.

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В Златоусте тату-мастер, подводя итоги уходящего 2019 года, рассказала о самой необычной своей работе. Весной прошлого года к мастеру Евгении Колодиной обратилась клиентка с просьбой перенести рисунок ее дочери с листа бумаги на кожу. Результатом Евгения поделилась в социальных сетях.

«Пятилетняя дочка по просьбе мамы нарисовала этот рисунок и мама набила себе на руке. Мне кажется, это очень трогательно, ведь дети вырастут, "улетят" из родительского дома, а тату останется напоминанием о тех временах, когда дети были маленькими и всегда рядом с родителями, когда небо было чище, солнце ярче и деревья зеленее... И именно такой рисунок будет хранить в себе больше тепла и воспоминаний, ведь все штрихи, линии и цвета мы досконально перенесли с рисунка девочки», — рассказывает Евгения Колодина.

Композицию завершает фраза «До луны и обратно», расположенная на запястье как браслет.

Отметим, что Евгения пишет о татуировке как о «самой хайповой своей работе», но подтверждает, что и сама смогла бы решиться на подобный опыт.