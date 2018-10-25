Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.63 +0.32 75.08 +0.22
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 11:39
На одной из главных улиц Челябинска ограничат движение
Ремонт дорожного покрытия начинается на пересечении Свердловского проспекта и улицы Курчатова.
/ На знание татарского языка проверят челябинцев

На знание татарского языка проверят челябинцев

27 октября в столице Южного Урала пройдет «Татарча диктант».
сегодня в 13:32
  |  Общество

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке (или попросту — в публичке) в субботу, 27 октября, пройдет уникальное мероприятие — «Татарча диктант». Главная цель акции — повышение интереса к грамотному правописанию и владение литературным татарским языком.

Публичная библиотека готовит четыре площадки для такого масштабного международного образовательного проекта. В этот день в нескольких залах библиотеки чтецы будут читать текст на татарском языке. Так, в одно и то же время, татары всего мира проверят свою грамотность. — сообщила сотрудник центра культурно-просветительских программ Лолита Ишимова.

Отметим, на Южном Урале «Татарча диктант» пройдет впервые. Текст, который напишут челябинцы, — произведение татарского поэта Абдуллы Алиша «Нечкәбил». Все участники мероприятия получат сертификаты, а отличники еще и ценные призы.

Для того, чтобы присоединиться к акции, достаточно в субботу, 27 октября, прийти по адресу проспект Ленина, 60. Регистрация начинается в 14:00. Подробную информацию о диктанте можно узнать по телефону: +7 (351) 729-32-78.

Общество
Названа дата проведения Тотального диктанта
09.09.2018
Названа дата проведения Тотального диктанта
Общество
91 челябинец написал Тотальный диктант на «отлично»
19.04.2018
91 челябинец написал Тотальный диктант на «отлично»
Общество
Редактор сайта «Первый областной» станет «диктатором» Тотального диктанта
13.04.2018
Редактор сайта «Первый областной» станет «диктатором» Тотального диктанта
Общество
«Дом.ru» приглашает челябинцев написать Тотальный диктант на колесе обозрения
10.04.2018
«Дом.ru» приглашает челябинцев написать Тотальный диктант на колесе обозрения
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Двух южноуральских хоккеистов пригласили в молодежную сорную России
сегодня в 18:05
Двух южноуральских хоккеистов пригласили в молодежную сорную России
Общество
При поддержке Бориса Дубровского в Челябинской области откроется 19 кинотеатров
сегодня в 17:58
При поддержке Бориса Дубровского в Челябинской области откроется 19 кинотеатров
Происшествия
Венок в Вечный огонь бросили златоустовские подростки
  
сегодня в 17:55
Венок в Вечный огонь бросили златоустовские подростки
Происшествия
Трое детей едва не сгорели на пожаре в Златоусте
  
сегодня в 17:39
Трое детей едва не сгорели на пожаре в Златоусте
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с Оскаром Бартулисом
сегодня в 17:15
«Трактор» подписал контракт с Оскаром Бартулисом
Общество
Евгений Кузнецов дал совет молодым хоккеистам
сегодня в 16:57
Евгений Кузнецов дал совет молодым хоккеистам
Происшествия
Южноуральский поезд застрял в Туапсе из-за наводнения
  
сегодня в 16:53
Южноуральский поезд застрял в Туапсе из-за наводнения
Хоккей
Пол Щехура и Евгений Рясенский не сыграют с «Локомотивом»
сегодня в 15:17
Пол Щехура и Евгений Рясенский не сыграют с «Локомотивом»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6