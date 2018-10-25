/ На знание татарского языка проверят челябинцев

27 октября в столице Южного Урала пройдет «Татарча диктант».

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке (или попросту — в публичке) в субботу, 27 октября, пройдет уникальное мероприятие — «Татарча диктант». Главная цель акции — повышение интереса к грамотному правописанию и владение литературным татарским языком.

Публичная библиотека готовит четыре площадки для такого масштабного международного образовательного проекта. В этот день в нескольких залах библиотеки чтецы будут читать текст на татарском языке. Так, в одно и то же время, татары всего мира проверят свою грамотность. — сообщила сотрудник центра культурно-просветительских программ Лолита Ишимова.

Отметим, на Южном Урале «Татарча диктант» пройдет впервые. Текст, который напишут челябинцы, — произведение татарского поэта Абдуллы Алиша «Нечкәбил». Все участники мероприятия получат сертификаты, а отличники еще и ценные призы.

Для того, чтобы присоединиться к акции, достаточно в субботу, 27 октября, прийти по адресу проспект Ленина, 60. Регистрация начинается в 14:00. Подробную информацию о диктанте можно узнать по телефону: +7 (351) 729-32-78.