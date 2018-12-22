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/ Пользователей мобильной связи ждет повышение тарифов

Пользователей мобильной связи ждет повышение тарифов

Сотовые операторы предупредили об изменениях.
сегодня в 16:00
  |  Общество

С 1 января изменится стоимость тарифов, подключенных абонентами сотовых операторов. Цена вырастет. Это связано, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей операторов, с изменением НДС. Уже в Новом году налог на добавленную стоимость достигнет 20%. Перемены настигнут пользователей мобильной связи с 1 или 9 января.

Операторы сотовой связи «Мегафон», «Вымпелком» и «Tele2» начали оповещать абонентов о повышении тарифов с начала следующего года. Рост стоимости услуг аналитики связывают с повышением НДС. — говорится в сообщении ТАСС.

Подробную информацию со всеми условиями уже можно найти на сайтах сотовых операторов. Также абонентам должны прийти смс-сообщения с соответствующим уведомлением.

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