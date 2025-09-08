Танки Т‑90М «Прорыв» с челябинскими двигателями отгружены штурмовикам на СВО

Технику отличает высокая маневренность на поле боя

Партия новых танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение в добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду имени Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника бронетанковой службы с позывным «Кубань».

Технические характеристики машины позволяют ей быстро выдвигаться на боевую задачу и так же оперативно покидать позицию, отмечает командир. Новые танки отличаются высоким уровнем технологичности.

Танки Т-90М «Прорыв» производит концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ). Они оснащены челябинскими дизельными двигателями производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).

Двигатели В-92С2 мощностью 1130 лошадиных сил обеспечивают высокую скорость танка Т-90М, экономию топлива и запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах окружающего воздуха.

Отметим, что ЧТЗ является основным изготовителем дизельных танковых двигателей, которые устанавливают на всю технику производства «Уралвагонзавод». Это танки Т-72, Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата», БМПТ, самоходные артиллерийские установки «Мста» и «Коалиция».

Добавим, что 15 августа с производством двигателей ознакомился министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он в сопровождении губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора концерна УВЗ Александра Потапова увидел цеха, где обрабатывают детали для дизельных двигателей и идет сборка готовых изделий, а также испытательные стенды.