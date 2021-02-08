«Хотели продавать квартиру»: онкобольной девочке из Миасса необходим миллион на поиск донора за границей

В феврале Веронику Уфимцеву уже ждут на трансплантацию в Санкт-Петербурге

«Болезнь коварная. Внучка выглядит как здоровый ребенок: ходит, двигается, смеется. Только силенок мало. А еще иммунитет на нуле. Во дворе мне приходится отгонять от нее всех друзей и подружек. Общаться можно только по одному. Или по телефону. Этого не хватает. Вероника мечтает поскорее поправиться и пойти в школу, научиться играть на гитаре и рисовать. Сейчас учиться приходится на дому»,

— рассказала «Первому областному» информационному агентству бабушка девочки Наталья Васильевна.

«К сожалению, донор в российском регистре не найден. На поиск в Международном регистре необходимо 18 тысяч евро, то есть около 1,6 млн рублей. Сама трансплантация в федеральной клинике будет бесплатной, но расходы на поиск донора в Европе легли на плечи семьи. Бабушка была готова продать жилье. Но мы уверены, что найдем средства, не доходят до такой крайней меры»,

— говорит директор челябинского благотворительного фонда «Искорка» Татьяна Сачко.



«Мы ждем поездки в Санкт-Петерург с большим нетерпением. И бережемся как никогда. Лишний раз никуда не выходим. За продуктами дедушку отпускаем в магазин раз в неделю. Не хотим все испортить в последний момент»,

— замечает Наталья Васильевна.