Онкобольная девочка из Миасса Вероника Уфимцева ждет судьбоносную операцию. Медики прописали ей пересадку костного мозга. Дата уже назначена. Однако донора пока нет. Добровольцы из нашей страны не подходят — не тот набор генов. Девочке собираются искать донора за границей. А это стоит порядка 1,6 миллиона рублей. Семья Уфимцевых уже готова продать единственную квартиру, однако есть другой выход.
«Жаловалась на усталость — оказался рак»
Вероника Уфимцев — младшая из трех сестер. Девочке уже одиннадцать лет. И почти все эти годы она живет в семье бабушки. Мама девочки умерла, когда малышке не было года, — внезапный сердечный приступ. Отец ребенком не занимался. Даже про онкологию дочери ему не рассказали. Когда врачи поставили Веронике диагноз, мужчина сам находился на больничной койке и вскоре умер. Бороться за Веронику пришлось бабушке с дедушкой.
Девочка заболела три года назад. Внешне недуг никак не проявлялся. Но Вероника жаловалась на усталость. Сдали анализы — нашли опухоль в костном мозге — лейкоз.
«Болезнь коварная. Внучка выглядит как здоровый ребенок: ходит, двигается, смеется. Только силенок мало. А еще иммунитет на нуле. Во дворе мне приходится отгонять от нее всех друзей и подружек. Общаться можно только по одному. Или по телефону. Этого не хватает. Вероника мечтает поскорее поправиться и пойти в школу, научиться играть на гитаре и рисовать. Сейчас учиться приходится на дому», — рассказала «Первому областному» информационному агентству бабушка девочки Наталья Васильевна.
«В России доноров нет, будем искать в Европе»
Сначала медики попытались убить онкологию химиотерапией. После первого курса казалось, что болезнь отступила. Но ремиссия была недолгой. И симптомы вернулись.
Сейчас онкологи говорят, что спасти девочку может лишь трансплантация костного мозга. Проводить процедуру будут в Санкт-Петербурге. Поиски донора уже начались.
«К сожалению, донор в российском регистре не найден. На поиск в Международном регистре необходимо 18 тысяч евро, то есть около 1,6 млн рублей. Сама трансплантация в федеральной клинике будет бесплатной, но расходы на поиск донора в Европе легли на плечи семьи. Бабушка была готова продать жилье. Но мы уверены, что найдем средства, не доходят до такой крайней меры», — говорит директор челябинского благотворительного фонда «Искорка» Татьяна Сачко.
Сбор денег для Вероники ведут два фонда — «Искорка» и «Подари жизнь». В следующий четверг, 18 февраля, в Nikaland они проводят благотворительный турнир по боулингу. Любой желающий может создать команду и принять участие в состязаниях. Деньги, собранные на турнире, а также на благотворительных спектаклях в Миассе, пойдут на лечение Вероники Уфимцевой.
Пока волонтеры собрали только 400 тысяч рублей. А трансплантация назначена на февраль — нужно поторопиться.
«Мы ждем поездки в Санкт-Петерург с большим нетерпением. И бережемся как никогда. Лишний раз никуда не выходим. За продуктами дедушку отпускаем в магазин раз в неделю. Не хотим все испортить в последний момент», — замечает Наталья Васильевна.
Как помочь Веронике
Записаться на благотворительный турнир по боулингу можно по телефону (351) 233-66-51 или направить заявку на почту korr77@mail.ru. В одной команде — 5 человек. Благотворительный взнос от команды — 12 тысяч рублей.
Кроме того, можно сделать добровольный взнос на лечение онкобольных ребятишек из Челябинской области по этой ссылке.
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