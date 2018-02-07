/ На Таганае образовались очереди из туристов

В нацпарк съезжаются со всей России, а также Нидерландов.

За последний месяц в национальном парке «Таганай» побывали 17 тысяч 555 человек. Это на 46% больше, чем в январе прошлого года.

Начало года, как правило, не самое популярное время для посещения нацпарка, однако этот январь стал исключением. Только на Черную скалу взобрались 11 тысяч 304 человека. Это на 56% больше, чем в январе прошлого года.

Экотропу на Чёрной скале можно назвать достопримечательностью, которую считают обязательной для посещения те, кто приезжает в Златоуст. Мы сделали такие выводы, проанализировав туристопоток: горожане привозят сюда своих гостей. — сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

С начала нового года на Таганае побывали туристы из Екатеринбурга, Перми, Москвы, Уфы, Казани и города Нижние Серги из Свердловской области, а также — семь граждан Нидерландов.

