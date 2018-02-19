/ 35-летнего мужчину эвакуировали с «Таганая»

Турист повредил ногу во время прогулки.

На место выезжали сотрудники Златоустовского спасотряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области. На тропе в национальном парке «Таганай» один из посетителей поскользнулся и упал.

Травма не позволила мужчине самостоятельно продолжить путь. Вернуться обратно без помощи посторонних он также не смог.



Предположительно при падении мужчина получил вывих голеностопа. Областные спасатели наложили пострадавшему шину и транспортировали на снегоходе до Центральной усадьбы. — сообщили в пресс-центре поисков-спасательной службы.

Пострадавший отказался от госпитализации. Родственники забрали его у входа в нацпарк.