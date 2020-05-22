Свыше 8 млрд рублей разместили уральцы во вкладе «Помню.Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы

С каждой тысячи во вкладе Сбербанк направляет благотворительную помощь в фонд помощи участникам боевых действий.

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Более 19 тысяч клиентов Уральского банка Сбербанка открыли вклад «Помню. Горжусь», запущенный к 75-летию Великой Победы. Общая сумма вложений превысила 8 млрд рублей.

«Открывая вклад „Помню. Горжусь“, наши клиенты не только размещают средства под повышенный процент, но и оказывают благотворительную помощь ветеранам. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенной во вкладе, после выплаты процентов будет направлен в Фонд „ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ“, который адресно помогает участникам боевых действий, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Так банк формирует новую благотворительную традицию», — отмечает Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка.

На территории Челябинской области вклады открыли 3,6 тысячи клиентов банка на общую сумму 1,6 млрд рублей.

