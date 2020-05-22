Более 19 тысяч клиентов Уральского банка Сбербанка открыли вклад «Помню. Горжусь», запущенный к
«Открывая вклад „Помню. Горжусь“, наши клиенты не только размещают средства под повышенный процент, но и оказывают благотворительную помощь ветеранам. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенной во вкладе, после выплаты процентов будет направлен в Фонд „ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ“, который адресно помогает участникам боевых действий, а Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений. Так банк формирует новую благотворительную традицию», — отмечает Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка.
На территории Челябинской области вклады открыли 3,6 тысячи клиентов банка на общую сумму 1,6 млрд рублей.
«Сохранить память о подвигах участников Великой Отечественной войны — важнейшая часть корпоративной социальной политики Сбербанка. А специальные вклады ко Дню Победы уже давно стали доброй традицией. Открыть вклад „Помню. Горжусь“ по ставке 4,7% можно до 31 мая 2020 года включительно. Минимальный размер вклада составляет 50 000 рублей, максимальный неограничен. Срок размещения средств — 6 месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в мобильном приложении и