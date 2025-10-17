Светомузыкальный фонтан в Челябинске сыграл в последний раз в этом сезоне

Его отключили до следующей весны

В Челябинске завершил работу светомузыкальный фонтан на реке Миассе возле концертного зала «Родина». Вечером 16 октября состоялось последнее шоу. Фонтан попрощался с челябинцами вальсом из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Теперь специалисты подрядной организации займутся демонтажем и консервацией фонтанного оборудования. Установка возобновит работу с 1 мая 2026 года. Так планируют в администрации города.





Напомним, что запустили светомузыкальный фонтан 30 августа 2024 года. Это подарок Челябинску на День города от Сбера. Фонтан стоит на специальной платформе, которая удерживается на водной глади понтонами. Максимальная высота струй, бьющих из 192 форсунок, достигает 25 метров. Есть четыре огненные форсунки.





В открытии участвовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель правления Сбербанка Герман Греф.