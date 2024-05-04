Светлый праздник Пасхи отметят православные христиане 5 мая

Приготовления к нему начались уже сегодня

В воскресенье, 5 мая, православные верующие отметят Пасху, или Воскресение Христово — самый главный христианский праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа. Отмечать его начали еще в апостольские времена. Подробнее об истории праздника, его сути и традициях — в материале ИА «Первое областное».

Дата праздника

Постоянной даты у Пасхи нет, поскольку ежегодно она исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 325 году на первом Вселенском соборе христианских церквей было решено отмечать Пасху после иудейской, то есть в ближайшее воскресение после первого полнолуния, следующего на весенним равноденствием. При этом, если полнолуние выпадает на субботу или воскресенье, то Пасха отмечается в следующее воскресенье. В этом году праздник Пасхи выпал на 5 мая.

Название праздника

Слово «пасха» восходит корнями к еврейскому слову «песах», что означает «пройти мимо». Евреи отмечают Песах в память о том, как они вышли из Египта и страшная беда — смерть первенцев — обошла их стороной. Как говорится в Старом Завете, перед страшной казнью им было велено помазать косяки дверей кровью ягненка, чтобы ангел знал, какие семьи обходить стороной. После этой казни евреи смогли вырваться из египетского рабства и отправиться в обетованную землю.

В христианстве жертвоприношение ягненка и его кровь отображают страдания Христа и пролитие его крови во имя спасения всего человечества.

Воскресение Христа

В Евангелии не описывается сам момент воскресения Христа, только связанные с ним события. В Великую пятницу Иисуса казнили, и один из его учеников с разрешения Пилата похоронил его в гробнице. На третий день ученицы Христа, ранее прибывшие с ним в Иерусалим, пришли к гробнице, чтобы обмазать его тело благовониями. Но, подойдя к пещере, они увидели, что камень от входа отодвинут, и гробница пуста. В ней остались лишь погребальная плащаница и платок, которым было закрыто лицо. Радостные женщины сразу же побежали рассказывать о случившемся чуде остальным ученикам.

Суть праздника

Считается, что Иисус Христос, приняв смерть на кресте, искупил грехи людей и одержал победу над смертью, тем самым даровав человечеству надежду на вечную жизнь в раю.

Богослужения

Незадолго до полуночи в Великую субботу в храмах служится полунощница. Священнослужитель уносит плащаницу с середины храма в алтарь через Царские врата и помещает на престол, где она пробудет до Вознесения Господня — ровно 40 дней. Ровно в полночь начинается заутреня — торжественная ранняя служба. Священники прихожане под колокольный звон совершают крестный ход — обходят храм три раза против часовой стрелки, что символизирует шествие навстречу Христу. После этого шествие останавливается перед закрытыми дверями алтаря и раздается радостная весть о воскресении Христа. Двери храма открываются, и начинается пение пасхального канона.

После богослужений верующие идут домой отмечать Пасху.

Традиции

Пасха отмечается семь дней, неделя после Страстной называется Светлой. Богослужения совершаются ежедневно, Царские врата все это время открыты. До Вознесения Господня продолжается пасхальный период, и верующие встречают друг друга со словами «Христос воскресе» и отвечают «Воистину воскресе».

На Пасху верующие традиционно лакомятся крашеными яйцами, пасхой и пасхальным куличом. Творожная пасха символизирует гробницу, в которой был погребен Христос, а кулич — хлеб, который Иисус вкушал со своими учениками во время Тайной вечери.

Великий пост

Великий пост в этот день завершается. Верующим разрешена любая еда. Однако тем, кто строго соблюдал пост, лучше не налегать на тяжелую пищу.

Пасхальную службу, которая пройдет в челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе, можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv. Начало в 23:30. К этому времени из Иерусалима спецрейсом привезут Благодатный огонь, который потом разойдется по другим церквям, а также будет доставлен в новый Христорождественский кафедральный собор, расположенный на северо-западе города.

Кстати, в праздник Пасхи Челябинск украсят цветочные композиции в форме пасхальных яиц.