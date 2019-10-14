Суровая «встряска» ждет соцзащиту Челябинской области

Первый вице-губернатор намерена провести серьезную ротацию кадров.

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В свете последних событий, заголовками о которых пестрят все утро СМИ, Ирина Гехт сообщила на своей странице в «Фейсбуке» о том, что систему социальной защиты населения в Челябинской области ждет большая «трепка». За несколько последних дней в регионе трагически погибли несколько детей.

«Новости понедельника. Трое детей выпали из окна, один погиб на пожаре. Самоубийство парня в Каслях. Очевидно, что система межведомственного взаимодействия парализована, а соцслужбы живут в режиме собеса 90-х гг», — возмутилась происходящим Ирина Гехт.

Судя по эмоциональности поста, систему социальных отношений региона ждут серьезные изменения и суровые проверки.

«Нужна полная перезагрузка системы и переход на участковый принцип социальной работы, проектный подход в решении задач профилактики детской смертности и неблагополучия. И здесь без обид — ротация будет серьезная, от замов до начальников отделов», — предупредила первый вице-губернатор.

Череда детских смертей и травм случилась в нескольких территориях Челябинской области. В большинстве из них за малышами просто недоглядели. Во всех случаях продолжают разбираться правоохранительные органы.