/ Онкологию на ранней стадии смогут выявить на Южном Урале с помощью нового маммографа

Аппарат установили в клиническом центре онкологии и ядерной медицины.

Новый маммограф установили в областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Аналогов ему нет в России. Этот аппарат низкодозовый, то есть он дает качественную картинку и позволяет в деталях рассмотреть даже скопления маленьких образований, которые врачи называют «пылевыми облаками». Мониторы нового маммографа видят 2500 оттенков серого цвета и показывают даже опухоль, которую нельзя прощупать или выявить на узи. Так врачи могут предупредить рак на ранней стадии.



Аппарат позволяет нацелить биопсийный инструмент (специальный пистолет) в ту зону, которая вызывает опасения, взять оттуда очень маленький фрагмент ткани и тем самым избавить женщину от ненужной диагностической операции — секторальной резекции молочной железы. — прокомментировал заведующий онкологическим отделением опухолей молочной железы ЧОКЦО и ЯМ Олег Терешин.

В областном клиническом центре пациенты уточняют онкологический диагноз, а потому в каждом отделении используют технику экспертного класса. Каждый сотрудник клинического центра, работающий с таким оборудованием, имеет соответствующую подготовку.