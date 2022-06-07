Суд запретил Виталию Безрукову определенные действия на период следствия

Экс-замминистра экологии избрали меру пресечения

Сегодня, 7 июня, Центральный районный суд Челябинска избрал бывшему заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил корреспондент ИА «Первое областное» из зала суда.

Экс-чиновнику запрещено посещать министерство экологии и находиться ближе 200 метров от него, присутствовать на организованных ведомством мероприятиях. Кроме того, ему запрещено общаться с несколькими десятками людей, в основном сотрудниками министерства и журналистами.

Безрукова освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, Виталия Безрукова задержали утром 7 июня. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Летом прошлого года в отношении Безрукова возбудили дело по части 1 статьи 286 УК РФ. По предварительной версии, подозреваемый знал о проведении контрольных замеров в период НМУ и предупредил об этом представителя промышленного предприятия, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов перед замерами.