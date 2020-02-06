Суд вынес приговор водителю, по вине которого погиб директор «Руслады»

Мужчина нарушил ПДД.

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В Пласте суд вынес приговор водителю, совершившему ДТП со смертельным исходом. В результате аварии погиб директор кондитерского производства «Руслада» Алишах Сулейманов. Водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«Суд приговорил виновного к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла 15 октября прошлого года на автодороге Южноуральск — Магнитогорск. Водитель за рулем «Тойота Ленд Крузер», двигаясь со скоростью около 120 км/ч, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и опрокинулся. На пассажирском кресле находился Алишах Сулейманов. От полученных травм он скончался на месте.