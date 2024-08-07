Суд выбрал меру пресечения главврачу Челябинского онкоцентра Ростовцеву

Также Тракторозаводский районный суд определил, где будут ждать суда его подельники-подчиненные

Дмитрию Ростовцеву, главврачу Челябинского онкоцентра, избрана мера пресечения. Медработника, заподозренного в махинациях с «мертвыми душами», отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 6 октября, сообщает корреспондент холдинга «Первый областной из зала суда.

Напомним, Дмитрий Ростовцев обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей. В суде вину не признал, просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, апеллируя в тому, что имеет постоянное место жительство и скрываться от органов следствия не намерен.

Тракторозаводский районный суд, выслушав мнения сторон, принял решение поддержать ходатайство следствия об аресте врача на два месяца, до 6 октября.

Добавим, сегодня же суд избрал меру пресечения для подчиненных Ростовцева, подозреваемых в соучастии: начальнику административно-хозяйственной части Татьяне Вяткиной — запрет определенных действий (в отношении женщины возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере не менее 450 тысяч рублей от поставщика «душ»), рабочему по комплексному обслуживанию в онкоцентре Гайку Рафаэляну — арест.