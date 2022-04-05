Суд в Челябинской области обязал сельскую администрацию зарегистрировать 61 автодорогу

В Каслинском районе не оказалось документов на проезды между поселками

В январе 2022 года Каслинская городская прокуратура обнаружила в районе поселка Тюбук, деревни Аллаки, села Воскресенское, поселков Кисегач и Красный Партизан 61 незарегистрированную автодорогу. Городской суд обязал поставить переезды между поселками на учет. Суд Челябинской области после апелляции от администрации Тюбука оставил решение городской инстанции без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Челябинской области.



В прокуратуре объяснили, что на незарегистрированные дороги не распространяются требования по содержанию и соблюдать их не обязательно, а значит они могут представлять опасность для участников дорожного движения.

Бесхозные дороги в Тюбукском сельском поселении должны поставить на учет в течение шести месяцев.