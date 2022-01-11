Администрацию села Тюбук обязали взять на свой баланс бесхозные дороги

Необходимо поставить на кадастровый учет 61 участок местного значения

Каслинская городская прокуратура обязала администрацию Тюбукского сельского поселения взять на баланс автомобильные дороги, расположенные на территории местных населенных пунктов. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверка установила, что на территории села Тюбук, деревни Аллаки, села Воскресенское, поселков Кисегач и Красный Партизан расположена 61 автомобильная дорога местного значения. Администрация сельского поселения не приняла меры по постановке указанных дорог на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности отсутствует.

«Указанное приводит к тому, что содержание автодорог в соответствии с требованиями технических регламентов не осуществляется. Прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию Тюбукского сельского поселения обязанность обратиться в регистрационный орган для постановки автомобильных дорог на государственный кадастровый учет и оформить на них право муниципальной собственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.