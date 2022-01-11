Каслинская городская прокуратура обязала администрацию Тюбукского сельского поселения взять на баланс автомобильные дороги, расположенные на территории местных населенных пунктов. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Проверка установила, что на территории села Тюбук, деревни Аллаки, села Воскресенское, поселков Кисегач и Красный Партизан расположена 61 автомобильная дорога местного значения. Администрация сельского поселения не приняла меры по постановке указанных дорог на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности отсутствует.
«Указанное приводит к тому, что содержание автодорог в соответствии с требованиями технических регламентов не осуществляется. Прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию Тюбукского сельского поселения обязанность обратиться в регистрационный орган для постановки автомобильных дорог на государственный кадастровый учет и оформить на них право муниципальной собственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.