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В пятницу, 6 сентября, Челябинский областной суд продлил домашний арест Сергея Ковригина до 23 октября. Глава Чебаркуля обвиняется в получении взятки.
«Рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства, Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Чебаркульского городского суда Челябинской области в отношении Сергея Ковригина», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.
По версии следствия, чиновник в 2016 году получил взятку в размерое более 50 000 рублей, в виде услуг неимущественного характера от предпринимателя за незаконную передачу объектов из собственности города. Сергея Ковригина задержали 1 марта этого года.