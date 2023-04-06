Суд избрал меру пресечения в отношении главы Катав-Ивановского района

Николай Шиманович пробудет под домашним арестом до 4 июня

Сегодня, 6 апреля, Центральный районный суд избрал меру пресечения в отношении главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Заседание проходило за закрытыми дверями. По его итогам обвиняемый отправится под домашний арест сроком до 4 июня, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Учитывая состояние здоровья обвиняемого, следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Ходатайство было удовлетворено.

Напомним, что Николая Шимановичаарестовали 4 апреля по подозрению в мошенничестве. Уголовное дело связано с 2019-2021 годами, когда подозреваемый работал адвокатом.

По данным следствия, Николай Шиманович похитил денежные средства в сумме более 4 млн рублей. Деньги принадлежали коммерческой организации, интересы которой он представлял в качестве адвоката.