В Челябинской области по делу о мошенничестве задержали главу Катав-Ивановского района

Задержание не связано с его деятельностью на посту чиновника

Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Его подозревают в мошенничестве. Эпизод связан с 2019-2021 годами, когда подозреваемый работал адвокатом.

Как сообщают в региональном СК РФ, по версии следствия, Николай Шиманович похитил денежные средства в сумме более 4 млн рублей. Деньги принадлежали коммерческой организации, интересы которой он представлял в качестве адвоката.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.