/ Суд арестовал «опасного» коммерсанта-взяточника из Сосновского района

На свободе мужчина мог скрываться от следствия и давить на свидетелей.

Директора департамента консалтинговой фирмы, которого обвиняют в посредничестве в получении взятки, взяли под стражу. Мера пресечения избиралась 26 января. Обвиняемый настаивал на своей невиновности, просил отпустить его домой под залог или домашний арест, апеллируя наличием двух маленьких детей. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия, потому что увидел опасность в нахождении директора консалтинговой компании на свободе.

Суд учел, что директор департамента обвиняется в совершении особо тяжкого преступления (наказание до 12 лет лишения свободы), проживает в другом населенном пункте без регистрации, что не позволяет суду определить меру пресечения в виде домашнего ареста, может скрыться от органов следствия, поскольку периодически выезжает за границу, может оказать воздействие на свидетелей, воспрепятствовать установлению истины по делу, и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. — рассказал сайту «Первый областной» прокурор Сосновского района Константин Семченко.

Сотрудник ГУ МВД, который получил взятку в 2 миллиона рублей, пока не установлен.



Напомним, директора департамента консалтинговой фирмы арестовали за помощь в получении 2-миллионой взятки. Деньги получил сотрудник ГУ МВД. Он просил их за помощь в прекращении уголовного дела, возбужденного против другого сотрудника компании. Факт взятки выявили сотрудники ФСБ. Сама передача денег проходила в конце 2017 года.