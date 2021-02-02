Студенты ЮУрГУ возвращаются к очной учебе

Но и отказываться от дистанта в крупнейшем вузе Челябнской области пока не спешат

Со следующего понедельника, 8 февраля, в Южно-Уральском государственном университете меняется форма занятий. Учеба по-прежнему будет идти в смешанном формате, но преимущество отдадут очным встречам студентов и преподавателей, сообщает пресс-служба вуза.

«Для студентов очной и очно-заочной формы обучения поточные лекционные занятия будут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, все остальные занятия — непосредственно в учебных аудиториях. Для этого в расписании предусмотрят отдельные дни, когда студенты не приезжают в университет, а слушают лекции онлайн. Для студентов заочной формы, обучения поточные лекционные занятия будут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, все остальные занятия — непосредственно в учебных аудиториях. Для этого в расписании предусмотрят отдельные дни, когда студенты не приезжают в университет, а слушают лекции онлайн», — рассказал проректор по учебной работе Андрей Радионов.

Для студентов заочной формы, выходящих на сессию после 8 февраля, обучение будет исключительно очным.

Студенты-иностранцы до их прибытия в университет продолжат заниматься дистанционно.

Также сегодня стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил ряд коронавирусных ограничений.

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